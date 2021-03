Xente do Rural rexeita dous proxectos eólicos en Corme e Ponteceso

Ponteceso. O colectivo veciñal Xente do Rural vén de publicar un vídeo-manifesto para reivindicar “o dereito dos pobos e os territorios á paisaxe, ao patrimonio e á cultura”, ao tempo que denuncian “o expolio e destrución que está a supoñer a repotenciación do parque eólico G3 de Corme” e o que podería supoñer a aprobación da instalación do parque As Salgueiras “enriba mesmo do estuario do Anllóns e lindante con multitude de espazos e hábitats de especial interese comunitario, e Rede Natura”, afirman.

Demandan que se paralicen os dous proxectos, e que se cumpran “as leis europeas, estatais e autonómicas en relación á protección do medio ambiente e a paisaxe”. Aseguran que o colectivo naceu co ánimo de “traballar en prol da recuperación do patrimonio, a protección do medio ambiente e a paisaxe na península de Corme” e fan un chamamento á sociedade para que se sume ao manifesto. M. L.