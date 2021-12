Xornada adicada ós bailes e pandereteiras de Mens

BERGANTIÑOS. Dentro do marco do Proxecto Muller Ferreña a Central Folque presentará o sábado, día 18 de decembro, no Centro Cívico de Malpica a xornada Bailes de Mens. O programa contará pola mañá cun curso monográfico impartido por Serxio Cobos. Xa pola tarde, a partir das 18.00 horas terá lugar a presentación dos libros O Infinito no pé. Ribeirana, obra de Serxio Cobos e Eva Moreda, e o profundo estudo da musicóloga e antropóloga Beatriz Busto Miramontes sobre As pandereteiras de Mens que, segundo a autora, “foron as primeiras pandereteiras en subir aos escenarios”. O libro compleméntase cun CD que recolle unha escolma da súa música. Ademáis no acto proxectarase o documento en super 8 do baile da Ribeirana gravado en 1971, “unha xoia documental que completa este día adicado a transmision do cancioneiro galego de transmmisión oral e a esta rara avis de baile típico da comarca de Bergantiños”, afirman. M. l.