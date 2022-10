Xornadas de promoción da saúde a cargo de especialistas na Laracha

A Laracha. Profesionais da psiquiatría, do traballo social, da terapia ocupacional e da nutrición ofrecerán na Laracha ao longo do mes de novembro catro xornadas de promoción da saúde organizadas polo Concello e nas que se convida a asistir á poboación en xeral. Todas as ponencias serán en mércores na Casa da Cultura da Laracha e en horario de tarde.

A primeira celebrarase o día 9 a partir das 19.30 horas. Martina Trillo, dietista e nutricionista da Clínica Diego Pérez, abordará A importancia da alimentación na prevención das enfermidades.

O día 16, á mesma hora, a xornada versará sobre o Dano cerebral adquirido: causas, prevención e recursos asociativos, a cargo de Carla Miranda, traballadora social da Federación Galega de Dano Cerebral. Abordaranse cuestións relacionadas co ictus, os traumatismos cerebro vasculares, factores de risco, as áreas afectadas e a prevención. E o 23 desde as 17.00 horas o psiquiatra da Unidade de Saúde Mental de Carballo, Alberto Ramos, falará sobre a ansiedade, a depresión e as claves para unha boa saúde mental.

O mércores 30, na última xornada, O alzhéimer: unha realidade analizará esta enfermidade, o seu tratamento e a importancia da familia e das asociacións. Será a cargo de Beatriz Crespo, terapeuta ocupacional de Afaber.

A asistencia ás xornadas é libre e gratuíta, sen necesidade de inscrición previa. O obxectivo desta novidosa iniciativa municipal é transmitir á poboación coñecementos prácticos en diversas materias coa finalidade última de mellorar tanto a súa saúde como a de aquelas persoas que poidan estar ao seu cargo.