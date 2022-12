Xosé Iglesias achega a Caión a exposición sobre baleas, faros e navíos

A Laracha. Este venres ás 19.00 horas inaugurarase no centro sociocomunitario de Caión a exposición Nao-Cetáceos. Baleas. Faros e navíos da Costa da Morte composta por acuarelas mariñas do mariñeiro, pintor e poeta ceense Xosé Iglesias. Poderanse ver polbos danzando, faros alumeando, barcos en plena metamorfose e as baleas como parte inseparable do mar da Costa da Morte e da historia da vila de Caión.

O autor pretende que a mostra sexa “unha expresión artística de amor ao Atlántico, aos seus navíos pesqueiros, aos sentinelas da noite, á fauna salvaxe e, sobre todo, a eses seres xigantes que tanto supuxeron noutrora para as economías da zona”.

A exposición poderá visitarse ata o 13 de xaneiro no horario de apertura das instalacións, de luns a venres entre as 17.00 e as 20.00 horas.

Pola súa banda, o xurado do concurso de postais e contos de Nadal convocado polo Concello larachés fixo público o fallo. Os premiados son, en educación infantil, as aulas de 4º do CEIP Otero Pedrayo, 5º do CEIP de Caión e 6º do CEIP de Alfredo Brañas. No primeiro ciclo de primaria os gañadores son Sara Bauman Lorenzo, Jimena Viturro Domato e Álvaro Seoane Castro, e no segundo ciclo os premios son para Sofía Bello Rodríguez, Zoe Pérez Pedreira e Neo Suárez Iglesias.

No certame de contos, a gañadora é Marta Señarís por La boca mágica de Caperucita, e tamén teñen premio Nahia Lahlali Lorenzo por Unha estrela na noite e Inés Martínez con El calcetín de Sarah. M. L.