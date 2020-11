0 PSOE da Estrada pide á Xunta que xestione os positivos na ensinanza

A ESTRADA. O PSOE da Estrada pídelle ao PP que organice “dun xeito Profesional” a xestión dos positivos por covid nos centros de ensino do Concello. A falta de información respecto dos últimos casos rexistrados entre profesores e alumnos xeraron malestar tanto nos equipos directivos e profesores como nos pais e nais dos alumnos. O grupo municipal socialista

rexistrou na tarde do venres unha solicitude para que o Concello inste á Xunta a perfeccionar os protocolos de comunicación entre Sanidade, Educación e os centros. O voceiro socialista, Luis López Bueno, explica que algún centro notificou os casos positivos e non tivo resposta da Xunta de Galicia “en ningún momento”. O socialista lamenta que a Administración autonómica non actúe dun xeito organizado para contactar ás escolas e organizar a xestión deses positivos. arca