A biblioteca estradense xa conta con 400 libros máis

A concellería de Cultura, que dirixe Juan Constenla, vén de incorporar 400 novos títulos ao catálogo da biblioteca municipal da Estrada, situada na Casa das Letras, a través dunha axuda da Xunta de Galicia tramitada polo Departamento cunha contía de 5.910,03 euros.

A subvención outorgada divídese en dous programas: o primeiro deles, financiado pola Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades, outorgou ao Concello da Estrada 1.960,78 euros para a adquisición de novidades editoriais en galego; e o segundo, financiado conxuntamente pola Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades e polos fondos Next Generation da Unión Europea, dotou ao Concello de 3.949,25 euros co obxectivo de mellorar as coleccións bibliográficas. Constenla explicou que “a meirande parte das novas incorporacións foron mercadas nas librarías da Estrada co obxectivo de favorecer aos comercios da vila e apoiar ao sector”, dixo.

A maioría das adquisicións xa están dispoñibles para levar en préstamo e entre os fondos adquiridos destacan álbums ilustrados para o público infantil; libros con tipografías de gran tamaño dirixidos a persoas con dificultades na aprendizaxe da lectura; coleccións para o público xuvenil; clásicos da literatura; e títulos de novela contemporánea con obras dos últimos galardoados nos premios Nobel, Nacional de Narrativa, Nadal, Herralde ou Planeta.

“Con estas incorporacións, os/as usuarios/as da nosa biblioteca poderán gozar dunha máis enriquecida e variada oferta, con novidades para todos os públicos, o que permitirá mellorar a calidade deste servizo para a veciñanza”, asegurou o edil. O horario de verán da biblioteca estradense xa finalizou e agora volve a ter o máis habitual: de luns a venres de 09.00 a 14.30 e de 16.00 a 21.30, e os sábados de 10.00 a 13.00 horas.

Hai que lembrar que esta axuda enmárcase nas aportacións que a Xunta de Galicia concede, a través da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, para a adquisición de novidades editoriais en galego e para a mellora das coleccións bibliográficas. A resolución destas axudas para A Estrada data do pasado 6 de abril. A primeira liña, para a compra de novidades editoriais en galego en formato físico, permite que as bibliotecas incorporen estes libros desde o momento da súa entrada no mercado mediante un proceso áxil e atendendo á demanda.

A segunda orde de axudas céntrase na mellora das coleccións bibliográficas de bibliotecas e axencias de lectura públicas para que os Concellos poidan actualizar os seus fondos e os traballadores dispoñan de máis marxe para planificar a adquisición das novidades editoriais e se poida aumentar a oferta aos usuarios con especial fincapé nas campañas de verán e Nadal, cando sube a demanda.