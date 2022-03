A cociña con conservas abordouse na Aula Gastronómica de Valga

VALGA. As conservas centraron a terceira entrega da Aula Gastronómica, que tivo lugar na casa da cultura de Valga. Os chefs Rocío Garrido, Coque Fariña e Fran Jamardo explicaron de xeito práctico algunhas ideas para elaborar bos pratos con alimentos enlatados ou de bote que, ademais de manter as súas propiedades, ofrecen a vantaxe da rapidez. O máis habitual é empregar as conservas en bocadillos ou ensaladas, pero o certo é que poden servir para improvisar un menú con pratos apetitosos e saudables cando non dispoñamos de produtos frescos, xa que ofrecen unha gran variedade de posibilidades. Como exemplo, as propostas que degustaron os trinta participantes no obradoiro: tacos vexetais con mexillóns en escabeche, alboronía con sardiñas, berberechos salteados con garavanzos e grelos e fideos con calamares na súa tinta. s. e.