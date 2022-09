A Estrada aproba iniciar a contratación do cambio de sinalización na vila

A Estrada. A xunta de goberno local do Concello da Estrada vén de aprobar o inicio do procedemento de contratación para a execución das obras de mellora integral da sinalización no casco urbano, proxectadas cun orzamento de 292.100,90 euros. Con esta actuación, que será financiada a través do Plan Concellos da Deputación de Pontevedra, o Concello ten como obxectivo a mellora de todos os sinais de dirección, de tráfico e de rúa na totalidade do casco urbano da Estrada. Para iso, substituiranse todos os sinais existentes, na súa meirande parte en mal estado ou obsoletos, e instalarase a nova sinalización empregando un único material para conseguir unha imaxe homoxénea. Os traballos conlevarán a instalación de máis de 600 novos sinais nas rúas do casco urbano, Posteriormente ten previsto facer estes mismos traballos no rural. s. e.