A Estrada celebra o día 26 o Música no Camiño

A Estrada. O sábado día 26 chega ao Teatro Principal da Estrada o primeiro Festival de Múscia no Camiño, un encontro de agrupacións de música tradicional, chegadas de varios puntos de Galicia que converterán a vila na capital galega do acordeón. Así o avanzou o concelleiro de Cultura, Juan Constenla, na presentación do evento.

Constenla avanzou que será a agrupación local dos Lóstregos a encargada de apadriñar e organizar este certame que conta nesta primeira edición con grupos chegados de Lugo, Meaño e Poio.

“Queremos animar á veciñanza, a que se achegue ao teatro e poida apoiar unha iniciativa tan necesaria para esquecer, aínda que sexa por un momento, estes tempos de tanta incertidume e preocupación a nivel social que sufrimos”, dixo o edil, para engadir que “sempre é bonito ver xurdir unha iniciativa deste tipo”.

Os afeccionados ao mundo do acordeón que queiran asistir poderán recoller as súas entradas no departamento de Cultura a partir do vindeiro luns día 21 e desfrutar dun evento que máis alá de apoiar a música tradicional, tamén serve para poñer en valor a Ruta Xacobea ó seu paso pola vila pontevedresa, explicou Constenla. arca