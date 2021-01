A Estrada foi o terceiro concello en Pontevedra en adopción de cáns

A ESTRADA. A pesar da COVID, do confinamento e dos peches e restricións pola pandemia, o 2020 vén de converterse no mellor ano na historia do Centro de Acollida e Protección de Animais (CAAN) da Deputación, como destacou onte a presidenta Carmela Silva. Non só polas excepcionais cifras de adopcións acadadas, 583, que levaron a romper o seu récord anual, senón tamén polo descenso no número de recollidas de cans e cadelas con respecto ao 2019, un total de 1.144. (2). Dentro da provincia de Ponteveda, A Estrada foi a tercera localidade en número de adopcións, con un total de 36, e solo adiantada polas cidades de Vigo que ten o maior número (50) y de Pontevedra (46). A presidenta tamén destacou o éxito que están a ter as campañas desenvolvidas pola institución provincial para fomentar a adopción .s. e.