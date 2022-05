A Estrada oferta 40 prazas por quenda nos campamentos

A Estrada. O Concello da Estrada manterá aberto dende o luns 23 de maio ata o vindeiro 10 de xuño o prazo para inscribirse nos Campamentos de Verán que ofertará durante os meses de xullo, agosto e ata o 7 de setembro.

Os campamentos desenvolveranse por quincenas -agás no mes de setembro- e irán dirixidos aos rapaces e rapazas con idades entre os 3 e os 12 anos. O horario das actividades será de 9.00 a 14.00 horas de luns a venres e terán lugar nas seguintes instalacións: no eido rural, poderán participar 20 menores por quincena no CEIP de Oca, CEIP do Foxo, CEIP Cabada Vázquez e CEIP Manuel Villar Paramá; e no casco urbano, cada quincena haberá 40 prazas dispoñibles no CEIP Pérez Viondi.

O prezo da inscrición será de 35 euros por participante e quincena durante os meses de xullo e agosto, e de 25 euros durante os días de setembro. Ademais, haberá un desconto do 20 % para o segundo membro da unidade familiar que se apunte e será de balde a partir do terceiro.

As familias interesadas poderán presentar as súas solicitudes de xeito presencial, no departamento de Servizos Sociais do Concello en horario de 9.00 a 14.00 horas, ou a través da sede electrónica do Concello da Estrada.

Sinalar que no caso de que o número de solicitudes supere ao de prazas ofertadas, terán preferencia no momento da inscrición os menores que estean empadroados no Concello da Estrada e aquelas familias con rendas máis baixas. maría rendueles