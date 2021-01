A industria impulsou un crecemento do 15,8 % da economía de Caldas

Caldas de Reis. O Concello de Caldas de Reis, aumentou nun 15,8 % o seu Produto Interior Bruto (PIB) entre os anos 2016 e 2018, segundo os datos que vén de facer públicos o Instituto Galego de Estadística (IGE). Concretamente, a cifra pasou de ser en 2016 de 173.816.000 euros a alcanzar en 2018 os 201.276.000. O PIB permite medir o crecemento económico dunha zona ao calcular o valor monetario de todos os bens e servizos finais nun determinado período de tempo. Porén, os datos de crecemento de Caldas son altamente positivos ao seren superiores aos de todos os municipios da contorna e tamén estaren moi por enriba da media de crecemento de Galicia que se sitúa no 8 %.

O estudo del IGE sitúa a Caldas como un dos concellos que máis medra non só no ámbito local, senón de toda a provincia. Ademais, o destaca como o claro motor económico da zona ao xerar o 35 % do PIB da comarca. Segundo o IGE, por especialización produtiva a industria creceu na economía caldense chegando a xerar o 26,8 % do PIB municipal en 2018 (53.855.000 euros), un 2,5 % máis que en 2016. Malia todo, o sector servizos segue funcionando como a locomotora cun peso dun 52,7 % do PIB. Neste caso, a pesar de que a porcentaxe sobre o total era lixeiramente superior en 2016 (55,5 %), a produtividade en valor económico é maior no 2018, pois pasou de xerar 96.540.000 euros a 106.156.000. Por outro lado, a construción mantense cun 7,8 % mentres que o sector primario continúa sendo marxinal e representa o 1,5 %.

Finalmente, no relativo ao PIB por habitante, cifra que permite calcular a produción económica por veciño, aumentou nun 15,6%, pasando de 17.274 euros en 2016 a 19.978 en 2018, por enriba

da media comarcal que queda en 16.762 euros. Sol Elvira