A Rede Galega de Teatros programa sete actuacións escénicas na Estrada

A Estrada. A Xunta promove ata xuño sete actuacións escénicas na Estrada, no marco da programación da Rede Galega de Teatros e Auditorios (RGTA). Os espectáculos organizados en colaboración co Concello desenvolveranse no Teatro Principal. A carteleira con todas as funcións e horarios pódese consultar en Cultura de Galicia e na web da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic).

Así, hoxe representarase Celestina, la tragiCLOWNmedia, de La Escalera de Tijera. O espectáculo, a través da improvisación, o desenvolvemento creativo e outros elementos como o traballo do corpo ou o circo, mostra as miserias e ruindades do ser humano que seguen tan vixentes coma en 1499. A vindeira semana, o día 20, será a quenda de Bandullo Azul, con Mestre ma non troppo, unha comedia triste sobre a poética do fracaso dirixida ao público familiar.

Xa en abril, o día 10, será a quenda da danza con Baal Dansa e o seu espectáculo para a cativada Mira Miró, do universo de Joan Miró e se enmarca nunha selección da súa obra. Tamén nese mes, o 30, representarase O mel non caduca, de Ibuprofeno Teatro. E o 8 de maio chegará o circo da man de Galitoon. s. e.