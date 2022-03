Abanca ofrece vantaxes aos comerciantes de ACOE

A Estrada. Abanca e a Asociación de Comerciantes de A Estrada (ACOE) acaban de asinar un acordo de colaboración que ten como obxectivo apoiar ao comercio de proximidade da localidade no marco de recuperación da crise da covid. O convenio foi rubricado na Estrada por parte do coordinador territorial de Convenios Privados da entidade financieira, José Liñeira, e polo presidente de ACOE, Alfredo González.

Tras a firma, os comerciantes adheridos terán acceso ás vantaxes que se inclúen no documento, no que destaca un plan de financiamento creado polo banco e a asociación para dar resposta ás necesidades do colectivo. No acordo detállanse produtos e servizos para levar a cabo investimentos e reforzar a competitividade dos negocios. Deste xeito, poderán acceder a produtos deseñados especificamente, como préstamos persoais e hipotecarios, leasing mobiliario, con amplos prazos de amortización, posibilidade de carencias e xuros moi competitivos.

Para adaptarse ás necesidades máis inmediatas da actividade diaria do comercio estradense, o texto recolle outros produtos e servizos como as pólizas de crédito, liñas de desconto comercial, avais, confirming ou factoring. arca