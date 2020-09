Abet, tras la prueba de ADN, podría conocer su sentencia en 10 meses

José Luis Abet Lafuente acudió en la mañana de ayer al Juzgado de Instrucción Nº2 de Caldas citado por la Audiencia Provincial de Pontevedra para realizarse una prueba de ADN (una muestra de saliva) que permita determinar coincidencias en la escena del crimen y el arma utilizada. La llegada a las dependencias judiciales ha sido tranquila, sin ninguna incidencia reseñable.

Esta ha sido la primera vez que, por imposición, el autor del triple crimen de Valga se ha sometido a una prueba de ADN, ya que hasta ahora, tanto él como su abogado, habían manifestado su negativa en reiteradas ocasiones.

De este modo, un año y un día después del terrible asesinato, el 17 de septiembre de 2020, se ha retomado el procedimiento penal que determinará si, finalmente, José Luis Abet será condenado a prisión permanente revisable.

El abogado del acusado, Manuel Franco Argibay, ha informado a EL CORREO GALLEGO que “en realizar la prueba se tardó media hora”. “Se hicieron dos isótopos que luego se introdujeron en una cápsula y se precintaron”, explica. Ahora, los resultados se harán llegar al departamento de balística de la Guardia Civil para cotejarlos con las huellas halladas en el arma homicida.

El resultado, según ha podido averiguar el equipo de investigación de este diario, se demorará aproximadamente un mes. Por ello, la siguiente fecha clave de todo este proceso, y también la más cercana, es la que afecta al procedimiento civil: la llamada de la abuela paterna para realizar el informe psicosocial por parte del Imelga, el próximo miércoles 23 de septiembre.

“Ahora también hay que esperar si se presenta algún tipo más de prueba, pero no lo creo, porque el informe del forense ya está, y no hay mucho más que hacer en todo esto”, apunta el abogado, que añade que “el siguiente procedimiento debería ser la designación del jurado”. Con todo, advierte que “no puedo adelantarlo, porque no sé si la Guardia Civil va a aportar algún tipo más de información, pero no lo creo, porque sino ya habríamos tenido alguna notificación durante estos meses, y llevamos mucho tiempo paralizados”.

De este modo, con todas las pruebas sobre la mesa y los informes realizados, el paso de la designación del tribunal del jurado podría demorar un poco los plazos pero, según fuentes judiciales han informado a este periódico, “unos 10 meses como máximo”. Así que este tiempo es lo que tardaría en conocerse la sentencia para José Luis Abet.

Por el momento, y tras haber realizado dicha prueba de ADN, el acusado ha vuelto a ser trasladado a la cárcel de A Lama (Pontevedra), a la espera de regresar a la prisión de máxima seguridad de León. “Las cundas en las prisiones son los miércoles a mediodía y los sábados a la mañana, con lo cuál, este sábado o el próximo miércoles debería regresar”, apunta Franco Argibay.