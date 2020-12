Abet: “Ya las maté (risas)... Están las tres para enterrar”

“Ya las maté (risas...) Están las tres para enterrar”. Esta es una de las frases de los audios y vídeos que el triple asesino de Valga, José Luis Abet, dejó grabados en su movil 48 horas antes y unas horas después de cometer el crimen ante sus hijos. Unos audios que ayer desvelaban en exclusiva el programa de Ana Rosa de Telecinco..

Albet, que asesinó a su exmujer, su suegra y su cuñada en septiembre de 2019 y se enfrenta a una posible plena de prisión permanente revisable, deja muy claro en unos vídeos grabados por él cuáles eran sus intenciones. No llegó a publicarlos, pero los tenía guardados en su teléfono móvil y la policía ha podido dar con unas pruebas que son fundamentales para delatar al asesino.

"Siempre piensan que tienen las de ganar y no es así tampoco", dice Abet sobre las mujeres.´

“Resulta que no me abre el portal, no me coge el teléfono y después dice que el malo soy yo”, empezaba a narrar en la misma puerta del domicilio de la fallecida 48 horas antes de cometer los crímenes, según los audios emitidos ayer en el programa de Telecinco.

Y es que la custodia de los niños (que le fue retirada por el juez tras cometer los crímenes) era, al parecer, uno de los motivos por los que dice haber matado a su expareja: “Bueno estoy delante (del domicilio de la expareja)... el Jueves Santo me tocaban, no me llevó a los niños; el viernes tampoco, hoy sábado tampoco. Resulta que no me abre el portal, no me coge el teléfono y después dice que el malo soy yo”, empezaba a narrar en la misma puerta del domicilio de la fallecida, 48 horas antes de cometer los crímenes, según los audios emitidos por el programa. “Hoy es sábado y tampoco; me tocaban los niños el fin de semana y también se niega a dármelos”. “Tenía que venir mi madre y a mi madre no se los deja, a la suya si”, dice cada vez más enfadado.

En el vídeo también sale, como él cuenta, que ha llamado al abogado de su exmujer y éste tampoco da respuesta. “Ve los mensajes y no contesta, no devuelve las llamada”. Finalmente hace la declaración más dura: “Hombre al final voy a tener que tomar medidas”. Ya en las grabaciones, y tras cometer el crimen, apunta, “a estas tres me las saqué de delante”.

Tras cometer el triple asesinato, Albet manda unos audios a un amigo donde confiesa el triple asesinato. “Yo ya no vuelvo más, pero a esteagente me la he sacado de delante”. Luego pide disculpas por las molestias que causará. “Lo siento mucho, pero tenía que ser. Te pido perdón por si ten van a poner malo a ti, pero a esta gente había que sacarla de delante”. E insiste, “podía haber hablado con el abogado, pero a estas tres me las quité de delante”. Es consciente de lo que ha hecho y las consecuencias: “A partir de hoy voy directo al cala bozo y no voy a salir más”, dice.

“De ser por algo, de ser malo. Me cansé de que me pitorrearan”, continua. Aunque las palabras más duras llegan en el siguiente audio. “Se acabó amigo. Ya las mate a las tres (risas ...) Ya están para enterrar. Ahora no hace falta ni 24 horas ni camello”, dice en alusión a un mal de ojo que quería encargar para su expareja. Por último, aclara la identidad de las víctimas. “Están las tres muertas, ella, la madre y la hermana, ahora voy a pasar el resto de mi vida ne la cárcel”,

El 16 de septiembre de 2019 José Luis Abet aparcó su coche por la mañana, casi de madrugada, en el lugar de Carracido, en Valga. Fue hasta la casa de su exmujer, con su pistola del calibre 32 en la mano y disparó a Sandra Boquete, de 39 años, en presencia de sus hijos de 4 y 8 años. Después haría lo mismo con la madre de Sandra, María Elena Jamardo, de 59 años y su hermana Alba, de 27,