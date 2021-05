Adoptan en tempo récord os cachorros rescatados nun monte de Valga

VALGA. A súa ten sido unha adopción en tempo récord. O luns 26 de abril os seus nomes entraban na web do CAAN da Deputación na lista para ser adoptados, e o mércores 28 os sete preciosos cachorros que o persoal do centro rescatara en febreiro, con tan só un día de vida nun monte en Valga, xa tiñan atopado un novo fogar. As catro cadelas (Flor, Florina, Florita e Floriña) e os tres cans (Flo, Florito e Florín), foran atopados abandonados no monte nunha situación crítica, pero nestes dous meses e medio recuperáronse perfectamente e, despois da súa vacinación, xa estaban listos para saír. O mesmo luns, día en que os seus nomes se colgaron na web, dous deles, Florín e Flo, xa viaxaron a Meaño e Pontevedra respectivamente. Un día despois, fixérono catro dos seus irmás e irmáns cara a Pontevedra, Ponteareas e Oroso. s. e.