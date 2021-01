Alegan á obra da AG-59 desde o BNG da Estrada

A Estrada. O BNG da Estrada presenta alegacións contra o proxecto de ampliación da AG-59 entre A Ramallosa (Teo) e o Rollo (A Estrada). Segundo explicou a concelleira do BNG, Susana Camba, “en apenas tres quilómetros de autovía ao seu paso polo noso concello divide en dous as parroquias de Santa Cristina de Vea e Cora, arrasa terreos agrarios, destrúe roteiros e o secular Camiño da Geira e dos Arrieiros ao seu paso por estas dúas parroquias, arrasa elementos arquitectónicos e patrimoniais de incalculábel valor, o que nos leva a pensar que o trazado escollido non é o máis acaido para preservar a nosa identidade cultural e paisaxística, así como manter un rural vivo e produtivo”. Según expón Susana Camba “as parroquias de Santa Cristina e Cora veranse seriamente afectadas polo traxecto, dividíndoas en dous e pasando moi preto das casas. s. e.