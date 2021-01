Alumnos do obradoiro de Valga ‘Xóvenes’ reciben un módulo de informática

VALGA. O alumnado do Obradoiro de Emprego Xóvenes dos concellos de Valga e Moraña veñen de recibir formación complementaria en alfabetización informática, un módulo cunha duración de dez horas, que se imparte na Aula Cemit do auditorio municipal valgués. O obxectivo desta formación é que os alumnos conten con coñecementos fundamentais sobre os conceptos informáticos e se familiaricen cos ordenadores, en concreto “que adquiran destrezas básicas en relación ao sistema operativo, que coñezan de xeito práctico as principais aplicacións en ofimática, se inicien na Internet e sexan capaces de traballar de forma autónoma”, sinalan fontes municipais. A formación impartiuse por separado aos estudantes das dúas especialidades do obradoiro: oito de albanelería e outros oito de forestais. Ademais, establecéronse diferentes grupos segundo o nivel dos mozos e mozas. Deste xeito, aqueles que carecían de formación anterior en informática recibiron clases de alfabetización básica, mentras que os compañeiros que xa posuían un nivel mínimo realizaron operacións máis avanzadas. O obradoiro, promovido polos Concellos de Valga e Moraña e financiado pola Consellería de Emprego,comezou o 16 de novembro. A.P.