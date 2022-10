Analizan a potencialidade de Caldas na estratexia de desenvolvemento local

caldas de reis. O Grupo de Desenvolvemento Rural Salnés-Ulla-Umia está preparando a nova Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo para o período 2023-2027. No cadro do proceso para a súa elaboración reuniuse a xerente do GDR, Arancha Pérez, co alcalde de Caldas, Juan Manuel Rey, e co concelleiro de Medio Ambiente e Obras, Manuel González, que ao mesmo tempo é vogal do GDR para analizar as potencialidades de Caldas de Reis nos ámbitos do medio ambiente e do patrimonio natural e cultural, do turismo e do termalismo, na agricultura e no sector forestal, e tamén os proxectos de desenvolvemento comercial, tecnolóxico e industrial no municipio. O obxectivo final é acadar un rural sostible, asentar poboación, crear emprego e riqueza nas comarcas que forman parte do GDR e mellorar os servizos para a poboación, como é o caso da Comarca de Caldas, aproveitando a financiación europea do programa Leader e do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural. O alcalde agradeceu o apoio canalizado a través do GDR aos proxectos de investimento públicos e privados desenvolvidos no municipio de Caldas de Reis, e sinalou tamén as prioridades municipais para a próxima convocatoria de axudas 2023-2027. arca