Aprecian alteracións nas obras da avenida de Pontevedra na Estrada

A Estrada. O PSOE da Estrada amosa a súa preocupación polo impacto que están a ter os movementos de terra nas obras de urbanización da avenida de Pontevedra. O voceiro, Luis López Bueno denuncia que se están a producir alteracións “moi graves” do entorno como consecuencia das obras, e que os problemas que se están causando “non están resolvéndose”.

López apunta á aparición de grandes buratos na beirarrúa oposta á urbanización, que coinciden cos tubos de evacuación instalados recentemente por baixo da N-640. Afirma que estes afundimentos levan semanas producíndose e que as choivas non están axudando a que cese este fenómeno, sen que o Concello ou a empresa que está executando os traballos “aínda non fixeran nada para remediar eses problemas”.

Cree que o uso de “topos” para instalar os tubos foi unha boa decisión, e indica que estes afundimentos son “relativamente normais” cando se instalan canalizacións con esa técnica. “O que non é admisible é que non se teña asegurado a zona semanas despois da aparición dos socavóns, que incluso poñen en perigo a beirarrúa”, di. Ademais, o socialista considera prioritaria a conexión desas canalizacións cara a rede de pluviais. arca