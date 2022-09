Axudas do ARI de Caldas para máis de cen familias

Caldas de Reis. O concelleiro de Obras de Caldas, Manuel González, deu a coñecer os traballos desenvolvidos nos últimos meses pola Oficina da Área de Rehabilitación Integral “que permitiu informar e axudar a máis de 100 familias na tramitación de axudas á rehabilitación, mellora da eficiencia enerxética, adquisición e aluguer de vivendas”.

As axudas que maior demanda teñen son as de rehabilitación de vivendas no ARI do Camiño de Santiago, sendo xa 30 os expedientes tramitados, que ascenden a uns investimentos por importe total de 300.000 euros, e que optan a unha axuda de 130.000 euros, o que supón unha axuda media por vivenda de 4.300 euros. Tamén foi tramitada unha nova convocatoria de axudas á rehabilitación no casco urbano e son 17 as familias que optan ás axudas. O importe medio das obras sitúase en preto de 9.000 € por vivenda.

En canto á compra de vivenda, tramitáronse catro expedientes no casco histórico, tendo sido concedidos tres por importe de 10.800 € por vivenda. Neste ano atendeuse a petición doutras cinco.

Indicar que a maior parte das citas nos últimos catro meses, máis de 35, son para as axudas ás melloras de eficiencia enerxética. arca