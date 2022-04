Brey presenta na Estrada a súa primeira novela

A ESTRADA. O Recreo Cultural da Estrada acolle o domingo 1 de maio, ás 12.00 horas, a presentación do libro Carme, publicado por Edicións Fervenza e da autoría de Manuel Brey Villar. No acto, estará acompañado polo profesor e escritor Carlos Loureiro; o mestre, escritor e autor do limiar, David Otero, e o alcalde do Concello da Estrada, José López Campos. Así mesmo, durante a presentación contarán con acompañamento musical. Carme érguese como unha novela viva, sinxela e limpa e no seu contexto, a espazo e tempo, tamén a diremos auténtica, que reproduce a soidade da emigración galega dende a visión dos que quedaban na terra, esas mulleres que agardaban na casa, coidando dos fillos e sobrevivindo mentres o marido se vía obrigado a emigrar na procura dun futuro mellor alén dos mares, neste caso, a Cuba. Esta publicación, editada por Edicións Fervenza, contou coa colaboración da Xunta e do Concello. arca