Caldas acolle a mostra do quinto centenario

Caldas de Reis. A sala de exposicións do auditorio de Caldas acolle ata o vindeiro día 30 de novembro a mostra sobre o V Centenario da circunnavegación de Magallanes e Elcano (1519-1522), producida polo Centro Cultural y Educativo Español Reyes Católicos de Bogotá en colaboración co Concello de Caldas de Reis.

Foi inaugurada polo alcalde de Caldas de Reis, Juan Manuel Rey; o representante do rector do centro bogotano, o catedrático Pablo Pinedo Reyes; o deputado provincial Manuel González; e os exrectores do centro, Luis Fernández López e Julio Pérez Fraile.

A exposición explica a través de paneis e imaxes da época as vicisitudes e o contexto da viaxe pola que “temos descuberto e dado a volta a toda a redondez da terra” en palabras de Elcano, e a trascendencia da maior aventura marítima da historia que durou tres anos e catorce días, e que xerou un impacto universal. A partir da semana próxima realizaranse visitas didácticas e obradoiros para grupos escolares, que contarán co apoio de guías didácticas editadas para diferentes niveis educativos e dunha zona infantil con puzzles na propia exposición, así como unha mostra das especias que foron o obxectivo principal da citada expedición. arca