Caldas aproba o plan de infraestruturas para o novo centro de saúde

CALDAS DE REIS. A xunta de goberno local de Caldas aprobou inicialmente o Plan de Infraestruturas e Dotacións (PEID) para a ordenación da parcela de equipamento de sistema xeral E-151 do PXOM, na parroquia de Santa María, que acollerá entre outros equipamentos o novo centro de saúde que ten que construír a Xunta de Galicia. Con este plan o Concello proponse facilitar a mellora da cobertura asistencial no eido sanitario, non só a nivel municipal senón tamén comarcal, suplindo as carencias do actual centro de saúde situado no Paseo Román López.

O venres abriuse o prazo de información pública de dous meses e paralelamente xa foron solicitados todos os informes sectoriais precisos de diferentes administracións para a súa aprobación definitiva. No mes de abril a Xunta formulou o informe ambiental estratéxico. s. e.