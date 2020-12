Caldas celebrará hoxe unha misa cantada pola coral polifónica na honra de Santo Tomás

Caldas. A música ten compoñente predominante na actividade cultural deste Nadal en Caldas de Reis. A animación musical de rúa por parte de grupos locais, Cantos de Nadal no Camiño Portugués e a homenaxe a Santo Tomás Bécket por parte da Coral Polifónica completan o Nadal.

As actividades iniciáronse xa o pasado día 24 co pasarrúas que ofreceu o Grupo de Gaitas As Espiñas e continuaron onte na igrexa de Santa María de Godos coa proposta Cantos de Nadal no Camiño Portugués.

Hoxe, co gallo do día de Santo Tomás Becket, celebrarase na igrexa de Santo Tomás unha misa cantada ás 19.00 horas con concerto posterior da Coral Polifónica de Caldas de Reis. Este ano o día de Santo Tomás coincide co 850 aniversario da súa morte en Canterbury. O santo pasou por Caldas na súa peregrinaxe a Compostela, pouco antes do seu falecemento. Por ese motivo levantouse unha igrexa na súa honra, que no século XIX foi derrubada, construíndose sobre ela o templo actual.

As actividades musicais continuarán nas rúas de Caldas o día 31 coa charanga Fanfarria Furruxa e o día 5 de xaneiro cos pasarrúas da agrupación de gaitas As Espiñas. c. c.