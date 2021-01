Caldas desvelará o proxecto técnico orixinal da Plazuela

O Concello de Caldas de Reis vai dar a coñecer o proxecto técnico orixinal e inédito de urbanización da Praza Martín de Herrera, coñecida popularmente como Plazuela, redactado en 1896 polo recoñecido arquitecto Jenaro de la Fuente e executado nese mesmo exercicio xustamente hai 125 anos.

O documento foi identificado hai uns meses polo departamento de Cultura no Arquivo Histórico Municipal. Por este motivo o Concello avanza que proximamente tamén se vai proceder á restauración integral deste conxunto histórico singular e da súa contorna perimetral para recuperalo e poñelo en valor.

Xa está realizado o levantamento topográfico da zona e encargarase a redacción do proxecto técnico de restauración, que comprenderá a restitución do valado perimetral en forxa e das estruturas ou machóns que o modulan en granito, así como das escaleiras e da iluminación na súa posición e candieiros orixinais.

ESPAZO HISTÓRICO. A Plazuela é un espazo histórico moi significativo para a historia de Caldas de Reis e os caldenses. Atópase situada parcialmente no lugar que ocupaba a primitiva igrexa de Santo Tomás Becket, que foi demolida para construír a actual, pero xa no século XIX ese espazo chamábase Plazuela de la Iglesia.

Ademáis, está moi preto da Fonte da Burga, tamén obra doutro insigne arquitecto decimonónico, Alejandro Rodríguez Sesmero. Paralelamente o Concello de Caldas de Reis vai traballar en estudar a fondo o proxecto orixinal da Plazuela e en identificar outras posible obras de Jenaro de la Fuente na vila termal. Ademais da “Plazuela” tamén son obra súa o edificio do Balneario Acuña, que conforma a imaxe máis recoñecida e icónica de Caldas de Reis, a casa de Laureano Salgado, empresario caldense coñecido como “o Rei dos saltos de auga” pola súa contribución ao desenvolvemento dos aproveitamentos hidroeléctricos en Galicia, e a residencia privada Villa Augusta, segundo relatan os responsables municipais.

Así mesmo, De la Fuente desenvolveu por encargo do Concello a reforma do plano da poboación nesa zona central que definiu a súa morfoloxía urbana tal e como a vemos hoxe en día, dando unha visión urbana ampla e moderna do centro da vila termal.

O alcalde de Caldas, Juan Manuel Rey, mostrouse orgulloso “por redescubrir unha nova obra de Jenaro de la Fuente na nosa vila” e fixo fincapé no compromiso municipal por “restaurar e protexer este patrimonio e poñer en valor este espazo urbano tan significativo, así como todo o centro histórico da vila a través da ARI e outros instrumentos urbanísticos”.

Pola súa banda, o concelleiro de Obras e Infraestruturas, Manuel González, sinalou que “o Concello xa avanzou coa contratación do levantamento topográfico e contratará coa maior celeridade a redacción do proxecto técnico para poder executar a obra tan pronto como teñamos dispoñibilidade orzamentaria”.

BIOGRAFÍA. Lembrar que Jenaro de la Fuente Domínguez naceu en Valladolid no ano 1851 e trasladouse a Vigo en 1874, onde exerceu como arquitecto municipal durante moitos anos.

Na súa destacada traxectoria deixou unha forte pegada na cidade olívica onde é artífice do ensanche vigués e pai de máis de oitenta edificios da cidade. Tamén son proxectos seus o gran hotel do Balneario de Mondariz, o Pazo de Lourizán, ou a Casa do Concello de Gondomar, entre outros.