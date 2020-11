Caldas distribuirá 1.650 vales desconto para gastar no comercio local

CALDAS. O alcalde de Caldas, Juan Manuel Rey, acompañado polo concelleiro de Comercio, Jacobo Pérez, reuniuse co presidente da asociación Caldas Centro Comercial Aberto, José Manuel Louzao, para traballar na posta en marcha das diferentes iniciativas de apoio ao comercio de proximidade. Estas accións buscan establecer de novo unhas condicións favorables para a recuperación da actividade do pequeno comercio coincidindo coa tempada de Nadal. Entre as propostas que se porán en marcha destaca a próxima entrega entre a veciñanza de Caldas de 1.650 cheques agasallo cun desconto de 3 euros en cada un, que se poderán trocar nas tendas asociadas ao CCA en compras superiores a 10 euros. Os bonos poderanse empregar a partir do 25 de novembro e ata o 9 de xaneiro, de modo que se cubre toda a campaña de Nadal. arca