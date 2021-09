Caldas estrena un área para las autocaravanas

caldas. El Concello de Caldas de Reis va a habilitar un nuevo servicio para favorecer el turismo, impulsando además un sector en continuo crecimiento como es el de las autocaravanas. Así, estrenará el próximo sábado, 4 de septiembre, la nueva área de estacionamiento específica para este tipo de vehículos, que se sitúa al final de la rúa Sarnadela.

Se trata, según la adminiostración local, de “un espazo urbano moi ben ubicado dada a proximidade de restaurantes, supermercados e outros servizos fundamentais, así como a súa conexión co paseo fluvial do Umia e a Vía Verde do Salnés”, según aportaban.

Esta nueva superficie tendrá capacidad para cinco de estos vehículos y contará con los servicios básicos como son una zona para vaciar las aguas grises y un punto de recarga. El proyecto se llevó a cabo siguiendo las recomendaciones ofrecidas desde la Asociación La Peka, una plataforma estatal de caravaning que defiende este modelo de viaje y que desde el primer momento colaboró para hacer de esta iniciativa una realidad, algo que agradece el Ayuntamiento de Caldas.

El alcalde, Juan Manuel Rey, señaló su convencimiento y el de su grupo “sobre o feito de que esta superficie suporá un impulso moi relevante para o conxunto da economía local e particularmente para o comercio e a hostalaría”. o.d. vilar