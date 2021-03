Caldas propón a Xunta varias alternativas para ampliar o Aquis Celenis

caldas de reis. O Concello de Caldas ofreceu diversas alternativas á Consellería de Educación que permitan ampliar o IES Aquis Celenis e ofrecer ciclos de Formación Profesional. O alcalde mantén contacto permanente coa Consellería para estudar a viabilidade das diferentes propostas e mantén informados os grupos da oposición. O Concello instou por escrito á Xunta hai tres semanas a que concrete as necesidades de espazo e xa confirmou a súa dispoñibilidade para ofrecer terreos tanto nas proximidades do instituto como noutras zonas do municipio, coa opción incluso de poder acoller un novo centro específico para a FP. Dado que Augas de Galicia informou desfavorablemente a opción de ampliar o centro nos terreos colindantes, a Xunta está estudando a opción de ampliar en altura a edificabilidade do edificio. arca