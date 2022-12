A Estrada. El BNG de A Estrada ha iniciado una campaña para promocionar el comercio local. El candidato nacionalista a la alcaldía de A Estrada, Xoán Reices, fue el encargado de presentar la campaña con la que buscan fomentar la apuesta por el producto de proximidad.

Entre las medidas que proponen los nacionalistas estradenses está la promoción de una nueva ley de comercio “que reforce o papel do comercio de proximidade na economía galega e regule os horarios e as tempadas de rebaixas porque a lexislación liberal do PP está feita a medida das grandes áreas”.

Además solicitan que se elabore un Plan Integral de Promoción do Comercio de Proximidade para el que la formación nacionalista ha presentado una enmienda presupuestaria de 19,5 millones de euros.

Xoán Reices puso en valor el peso del comercio local en el municipio y afirmó que es necesario realizar políticas de regeneración urbana “en todo o casco urbano, non só na rúa Calvo Sotelo como fai o goberno do PP, que é onde concentra toda a súa actuación urbanística”.

La campaña se desarrolla durante varias semanas e incluye el reparto de dípticos informativos. arca