Ceden al Concello de Catoira los restos de las ánforas halladas en el Ulla

Catoira. Los restos recuperados en Catoira, y que han sido cedidos al Concello, se corresponden con un conjunto de ánforas de la época romana extraídas del río Ulla durante el trabajo de las dragas. Desde los años 70 del siglo XX se extrajeron del fondo del río grandes cantidades de arena para su empleo en la construcción, y el entorno de Torres de Oeste fue uno de los lugares en los que se produjo un mayor número de hallazgos, según explican desde el consistorio.

La presencia de éstas y otras ánforas documentadas en el Ulla es la mejor evidencia de la importancia que este río tuvo en época romana. En realidad, explican, esta importancia se remonta a muchos años antes, pues los hallazgos más antiguos localizados en el río se remontan a la Edad del Bronce. Entre ellos se encuentran hasta 5 espadas que hoy se conservan en los Museos de Pontevedra, el Castillo de San Antón de A Coruña y en el Museo del Mar en la ciudad de Vigo.

Los estudiosos señalan que durante la Edad del Hierro, cuando la cultura castrexa floreció en Galicia, empiezan a localizarse las primeras ánforas romanas en los castros.

El grupo de ánforas recuperado por Catoira presenta ejemplares que pueden datarse entre los siglos I a. C. y IV d. C. La forma más representada es la Haltern-70, procedente del valle del Guadalquivir y que se empleaba para el transporte del vino. Estas ánforas se datan en los reinados de Augusto, Tiberio y Calígula (19 a. C. - 41 d. C.). C.G.