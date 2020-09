Centro de saúde, autovía e covid centran a visita de Piñeiro á Estrada

a estrada. A delegada territorial da Xunta en Pontevedra, María Luisa Piñeiro Arco, continúa coa rolda de visitas institucionais iniciadas a pasada semana, e onte mantivo un encontro co alcalde da Estrada, José López, con quen analizou a situación das obras postas en marcha no concello en colaboración coa administración autonómica e as principais demandas futuras. Neste senso, ambos responsables políticos analizaron as necesidades do concello en relación a temas educativos, da autovía, sanitarios e de política social, “que son nesta época os máis demandados polos veciños pola situación da covid-19 que estamos a atravesar”, explicou Piñeiro Arco. Tanto María Luisa Piñeiro como José López destacaron a próxima posta en marcha do novo centro de saúde da localidade, “que agardamos sexa xa para o próximo mes”. arca