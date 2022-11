Charla sobre o acceso ás redes da mocidade en Pontecesures

PONTECEESURES. O Concello de Pontecesures, en colaboración coa Deputación de Pontevedra, organiza un curso formativo sobre control parental no acceso da mocidade ás redes sociais como medida de prevención contra a violencia de xénero. Unha charla que será impartida o vindeiro mércores 23 de novembro, ás 19.00 horas, na casa do concello de Pontecesures. A entrada é totalmente de balde, se ben é preciso anotarse previamente a través do mail infoigualdade@gmail.com ou chamando ao teléfono 622 098 721. Indicar que a xornada está especialmente dirixida a pais e nais con fillos e fillas adolescentes. arca