Cultura confirma en Vila de Cruces que protexerá a cepa de Camanzo

Vila de Cruces. O conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, anunciou que a Xunta de Galicia protexerá a cepa que se conserva no mosteiro de Camanzo. Así o anunciou nunha visita que fixo onte a Vila de Cruces e na que estivo acompañado polo secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, e polo alcalce, Luis Taboada.

O responsable autonómico de Cultura especificou que a Administración autonómica protexerá e porá en valor a cepa que, segundo a tradición popular, é unha das máis antigas da Comunidade.

Rodríguez lembrou que o compromiso co Mosteiro de Camanzo enmárcase no apoio ao patrimonio cultural da comarca do Deza, con obras como a rehabilitación das igrexas de Ventosa, na Agolada; de San Pedro, en Dozón; de Santa Baia de Palio, en Lalín; a restauración dos retablos de San Xiao de Guimarei e San Vicenzo de Berres, na Estrada, e o proxecto de conservación do mosteiro de Carboeiro, en Silleda.

Declarado Ben de Interese Cultural (BIC) o de Camanzo foi un mosteiro benedictino fundado no século X . Ao principio albergou unha comunidade de monxes e despois de monxas benedictinas.

A igrexa contruíuse no período de esplendor do mosteiro, no século XII. Hoxe apenas quedan restos do mosteiro, como a arcada que pertenceu á sala capitular, arcos semicirculares sobre dúas columnas con ornamentación de follas e a arquivolta do arco ornamentada de bólas. S. E.