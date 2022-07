Desaloxan un edificio da Estrada de cinco plantas debido a unha fuga de gas

Un edificio de cinco plantas da Estrada tivo que ser desaloxado a causa dunha fuga de gas. Tratouse dun desaloxo preventivo, segundo informa o 112 Galicia, debido a que as medicións practicadas deron positivo por gas nunha vivenda do inmoble situado na Avenida de Fernando Conde.

Non houbo que lamentar ningunha persoa ferida e, segundo sinalan, a causa foi unha bombona que perdía e que foi retirada polos servizos de emerxencias.

O 112 Galicia rexistrou esta incidencia preto das dez da noite do sábado, mediante o aviso dos membros do GES da Estrada, que acudiron ao inmoble ante o cheiro detectado polos veciños.

Por precaución, abandonaron as súas vivendas e deste xeito ninguén sufriu danos. Tampouco os propietarios da vivenda onde se atopaba a bombona orixe desta fuga, que non estaban na casa no momento de produciuse esta situación.

Ademais dos membros do GES, desde o 112 Galicia, pediuse a colaboración dos axentes da Garda Civil.