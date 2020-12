Dinamizaestrada celebra a entrega dos premios

A ESTRADA. Ante as especiais circunstancias por causa da pandemia este ano Dinamizaestrada cancelou en maio a Festa das Palabras e onte celebrou un acto simbólico, no Teatro Principal da capital municipal, no que foron entregados os premios do VII Concurso de Microrrelatos e Micropoemas, que nesta edición tiñan como referente as palabras “amigo” e “cabelo”. Deste xeito o colectivo fixo visible o realizado polo alumnado e profesorado dos centros educativos estradenses. No acto, pechado ao publico, presentouse o libro sobre a festa. ARCA