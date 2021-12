El noiés Manuel López recogió el premio estradense de poesía Avelina Valladares

A Estrada. El escritor noiés Manuel López Rodríguez recibió el XXV Premio Avelina Valladares, por su obra Para que non se me esqueza, presentada bajo el lema A que escribe no papel, según el fallo que acaba de hacer efectivo estos días el Concello de A Estrada, organizador del galardón. Fue en un acto celebrado en el Teatro Principal, al que entre otros asistieron la edila de Benestar Social, Igualdade e Educación, Amalia Goldar y Noni Araújo, exdocente e impulsora de este galardón, además del propio premiado.

El jurado aplaudió la calidad de los poemarios que se han presentado al premio este año, y destacó de la obra ganadora de Manuel López “la sólida construcción y el carácter integrador del autor, que va desgranando a lo largo de todo el poemario y que hace un juego introduciendo antes de cada poema un diálogo con un poeta o una poetisa conocida”. Asimismo, en el fallo del premio también se destaca que el poemario esta divivido en tres partes y que cuenta con un rico contenido en recursos poéticos y un buen estilo. La noche lírica incluyó un recital de poesía a cargo de vecinos ligados al mundo educativo y personal sanitario, que entonaron poemas con la música de Lastra, entre otros. O.D. Vilar.