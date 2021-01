Entregan premios dos beléns en Valga

valga. Os concelleiros de Cultura e Turismo, Pedro Calvo e Malena Isorna, fixeron entrega dos premios do XIX Concurso de Beléns, un certame que anualmente convoca o Concello de Valga e que está aberto á participación de particulares, casas comerciais, asociacións e outras entidades. O primeiro premio recaeu no grupo integrado por Julián Cerneira, Andrea Torres, Alfonso Álvarez e Álex Cortés, que presentaron un nacemento duns 8 metros cadrados e 302 figuras. As construcións foron feitas artesanalmente polos propios mozos que, ademais, dotaron ao belén de varios mecanismos e automatismos. Recibiron un vale de 100 euros para canxear no comercio local, unha rosca e un diploma acreditativo. Os irmáns Fran e Juan Otero Lobato acadaron o segundo posto, cunha montaxe de 12 metros cadrados e 200 figuras. O terceiro foi para as mozas Clara Troncoso e Saray e Jessica Vilas, cun nacemento dunhas 60 pezas e unha superficie de 200 metros. arca