Homenaje a los luchadores contra la pandemia en Vila de Cruces

VIla de Cruces. Las vecinas y vecinos de Vila de Cruces rendirán hoy un homenaje a las personas que han colaborado para paliar de una u otra forma el COVID, en especial a los sanitarios. Será durante su Festa do Galo de Curral que se celebra este domingo, día 5, y en la que el gobierno local quiere plasmar este reconocimiento.

El alcalde Luis Taboada, ha querido aprovechar la jornada festiva para hacer este acto de forma pública “e facer así un recoñecemento que é necesario e de xustiza” comenta Julio López, encargado de gestionar este evento.

Un evento, puntualiza, “no que se ten previsto dar as grazas en primeiro lugar a todos e todas as veciñas por soportar as restricións e as prohibicións con enteireza e colaborando en todo momento; aos hostaleiros, aos comerciantes, ás asociacións culturais e deportivas, a emprendedores e emprendedoras que acababan de montar os seus negocios e estano pasando moi mal para saír adiante; e realmente a todos e a todas, pero moi especialmente aos servidores públicos, que traballan na sombra, e que desde o Concello quérense facer visibles, como son os sanitarios, a Garda Civil, Policía Local, voluntarios de Protección Civil, e non queremos esquecernos da atención aos nosos maiores, algo primordial. Por este motivo a estes sectores son os que hai que recoñecer o seu traballo incondicional”.

Desde el grupo de gobierno se invita a los ciudadanos a participar en la fiesta respetando las normas sanitarias “e con sentidiño”. arca