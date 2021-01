Impulsan unha nova edición de Merca-Valga para apoiar o comercio

Valga. Co comezo do novo ano o Concello pon en marcha unha nova edición da campaña Merca-Valga que terá unha duración inicial de cinco meses co obxectivo de continuar impulsando e promocionando o comercio local durante este período. A anterior iniciouse en xullo e durou ata Reis. O funcionamento da campaña será o mesmo que ata o de agora, con repartos mensuais de papeletas numeradas nos establecementos e tendas adheridas entre os seus clientes.

Establécense cinco premios de 500 euros en vales de compra. Os gañadores de cada mes serán os portadores dos boletos que coincidan coas últimas catro cifras dos sorteos da Lotaría Nacional que se celebrarán os días 30 de xaneiro, 27 de febreiro, 27 de marzo, 29 de abril e 29 de maio. Para cada sorteo só serán válidos os boletos entregados durante ese mes. Os vales de compra poderán gastarse nos comercios participantes e a data límite para canxealos é o 30 de xuño.

Son 74 os establecementos que están adheridos á campaña, de sectores moi diversos como a alimentación, a hostalería, a automoción, o téxtil, o deportivo ou xardinería e produtos agrícolas. Tamén hai farmacias, estancos, salóns de peiteado, logopedias, estudos de fotografía, ferraxerías, carpinterías, taxis, hoteis ou consultorías. arca