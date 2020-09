Inician as clases no colexio de Baño, en Valga

valga. As clases no colexio de Educación Infantil e Primaria Baño-Xanza darán comezo este mércores, día 23. Así o decidiron representantes da Consellería de Educación, do Concello, da dirección e da Anpa despois de comprobar o estado das obras. Os traballos realizados nos últimos días deixaron a planta baixa do recinto educativo apta para a actividade lectiva. É nesta zona na que se emprazan as aulas, polo que as clases poderán iniciarse en condicións de seguridade para o alumnado e sen que as obras interfiran nelas. Os retoques que quedan pendentes neste parte do recinto escolar executaranse fóra do horario lectivo. A Xunta inviste preto de 800.000 € nas obras. ARCA