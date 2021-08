Lagoeiro aplaude a Alvariza y a Escuchando Elefantes

a estrada. Solpores no Lagoeiro, el ciclo de conciertos que durante todo el verano logró acercar a la comarca de A Estrada lo mejor del panorama musical nacional e internacional, llegaba la pasada semana a su fin con las actuaciones de Alvariza y Escuchando Elefantes, a quienes los asistentes pudieron disfrutar en directo. Se trata de dos conciertos diametralmente opuestos que suponían el colofón final de una segunda edición que dejó muy buen sabor de boca y ganas de más, según la organización. Por un lado, Alvariza devolvía a los presentes a las raíces de la música tradicional gallega, con un sonido que recoge lo mejor de la cultura enxebre en notas de instrumentación, difundiendo así la riqueza de esta tierra. Por su parte, Escuchando Elefantes lograba demostrarnos que dos voces pueden sonar al unísono cargadas de fuerza, dinamismo y con la misma pasión co n la que, hace ya casi una década, protagonizaron su primer álbum de estudio. ¿Por qué siempre cantáis en inglés? es el primer trabajo en castellano de Silvia Rábade y Carlos Tajes, un álbum con el que envolvieron al público en un concierto próximo y cálido. Hay que recordar que la Casa do Lagoreiro ya acogió antes actuaciones de grupos y artistas punteros del nivel de Rosa Cedrón, David Otero, Davide Salvado, La Bien Querida, Café Quijano o Adrián Costa Blues Band. m. outeiro