Manuel Monteagudo, primeiro gañador do certame Merca-Valga

Valga. A edición especial de Nadal da campaña de promoción do comercio local Merca-Valga xa ten o primeiro gañador: Manuel Monteagudo Bouzón, veciño de Vilar (Cordeiro), que resultou agraciado con cincocentos euros en vales de compra para gastar nos locais comerciais que están adheridos.

O acto de entrega tivo lugar esta mañá no establecemento de hostalería O Mencer, de Vilarello, no que se repartiu a papeleta agraciada no sorteo, a número 2897, que coincide coas últimas catro cifras do premio Gordo do sorteo da Lotaría de Nadal, que tivo lugar o pasado dída 22. A tenente alcalde, Carmen Gómez, foi quen entregou o premio.

Manuel Monteagudo poderá gastar os vales de compra nos 73 establecementos de Valga que participan en Merca-Valga, entre os que hai bares e restaurantes, negocios de alimentación, salóns de peiteado e estilismo, farmacias, carpinterías, estancos, estudos de fotografía, ferraxerías, droguerías, florerías, talleres de automoción, tendas de moda e fogar, mercerías, panaderías e pastelerías, taxis, logopedias, consultorías, negocios de xardinería e produtos agrícolas, hoteis e establecementos deportivos, entre outros. O obxectivo desta campaña é incentivar as compras no comercio local e contribuír á reactivación da economía local pola COVID. m.m.