Móvete insta ao goberno a pedir una residencia pública para A Estrada

A Estrada. O Movemento Veciñal Estradense (Móvete) fixo público un comunicado no que alerta do incumprimento por parte da Xunta da construción dunha residencia pública na Estrada para persoas dependentes. A formación recorda que en abril de 2017, Móvete sumou máis de 1.500 apoios para esta iniciativa e, un ano despois, a formación progresista conseguiu que o Parlamento de Galicia instara á Xunta de Galicia a iniciar o proxecto antes de 2020.

“Xa estamos preto do ano 21 e non hai trazas de que a Xunta cumpra co acordo parlamentario, nin tampouco vemos que o alcalde da Estrada se preocupe de reclamar esta importante infraestrutura para o municipio, a pesar da falla de servizos orientados para as persoas maiores no Concello da Estrada, zona de prioridade 1 para este tipo de servizos”, indica a voceira de Móvete, Mar Blanco.

Blanco considera que o alcalde ten a obriga de facer valer a A Estrada e esixir que se cumpra o compromiso de dotar ao municipio dunha infraestrutura vital. “Visto o acontecido nas residencias de maiores dende o inicio da pandemia, nin os gobernos de dereitas deberían apostar polo modelo privatizado para este tipo de servizos”, indica Mar Blanco. arca