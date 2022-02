PONTECESURES. Os deputados provinciais Santos Héctor e Manuel González, acompañados do alcalde de Pontecesures, Juan Manuel Vidal, visitaron a nova área de descanso de persoas peregrinas situada no miradoiro do Pino Manso, executada grazas ás achegas do Plan Concellos. A Deputación dedicou preto de 28.000 € a esta actuación, dun total de 43.000, para mellorar a funcionalidade e a integración paisaxística do miradoiro, e convertíndolo nun espazo de descanso para as persoas que percorren o Camiño Portugués. arca