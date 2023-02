O concurso de Entroido de Valga vai premiar con 2.750 € ás categorías

Valga. O concurso de Entroido, que organiza a concellería de Cultura de Valga e que terá lugar o domingo 26 de febreiro, repartirá 2.750 euros en premios entre os participantes, xa sexan infantís (ata 14 anos de idade) ou adultos (a partir de 15 anos). Serán un total de vinte os galardóns que se outorguen aos mellores disfraces individuais, parellas, grupos e comparsas.

Segundo a información facilitada polo Concello, o concurso celebrarase nas inmediacións do Auditorio Municipal a partir das 17.00 horas, se ben as inscricións deben realizarse por anticipado nas oficinas do Concello (de 8.00 a 15.00 horas) ou a través do correo electrónico concello@valga.gal, cubrindo e enviando a folla de inscrición.

O prazo rematará o día 24 de febreiro. Indicar que o propio día do concurso os participantes deberán recoller o número de dorsal a partir das 16.00 horas e colocalo nun lugar visible para que o xurado poida velo durante o desfile.

Por categorías, os premios que se establecen para infantís son: na individual catro de 50, 40, 30 e 20 euros; por parellas dous de de 70 e 40 e para os grupos (de 3 a 10 membros) de 100 e 50, e para comparsas de 200 e 100 €.

Na de adultos, en individuais dous premios de 80 e 40 euros; por parellas 120 e 60 euros; en grupos (de 3 a dez persoas) 200 e 100, e en comparsas outórganse tres de 800, 500 e 150.

Tamén premiarán o mellor disfraz do concurso con 100 euros. redacción