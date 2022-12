O CRA de Valga recolle produtos no Nadal Solidario

VALGA. O CRA de Valga repite, por segundo ano consecutivo, a experiencia do Nadal Solidario, unha iniciativa coa que recadan alimentos e produtos de primeira necesidade para axudar ás familias con menos recursos do concello nestas datas sinaladas. Durante esta semana o alumnado das escolas de Vilarello, Ferreirós, Forno, Campaña, Xanza e Chenlo percorrerá as aldeas para felicitar o Nadal aos veciños cantando panxoliñas a cambio de doazóns de alimentos non perecedoiros ou produtos de hixiene. Toda a comunidade educativa e veciños que queiran colaborar nesta acción benéfica poden facer as súas doazóns en calquera das seis escolas ata finais desta semana. arca