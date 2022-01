O PSOE alerta da perda de poboación en A Estrada

A Estrada. O voceiro do PSOE de A Estrada, Luis López Bueno, valorou os datos de poboación que publicou o INE como “un aviso moi serio ao goberno do PP”. O líder socialista considera que a perda de noventa habitantes no último ano reflexa que o PP está paralizado “neste e noutros asuntos”, e critica a actitude “pasiva” do goberno municipal ante unha crise demográfica que parece non ter fin.

López recordoulle ao alcalde que “A Estrada está nos peores datos demográficos da historia” e “a un paso de perder a barreira dos 20.000 veciños”. Tamén o advertiu de que perder a categoría como municipio sería gravísimo para o Concello a nivel económico e social. Considera que o PP é o “único responsable” desta caída sen precedentes, e recorda que nos últimos dez anos, A Estrada perdeu “máis de 1.500 veciños sen que o PP se inmutase”. López Bueno tamén lembrou que as únicas medidas do PP ante esta situación foron “a Baby Box e un vídeo”.

O edil ve “preocupante” que os concelleiros do PP sexan “incapaces” de presentar ningunha proposta seria, e considera máis grave aínda que voten en contra “de maneira sistemática” en todas as propostas do PSOE que piden mellores servizos para o rural. “O PP votou en contra da proposta da bonificación do IBI en función dos servizos municipais que gozan os veciños, de levar centros de día ao rural e incluso da creación dun Plan de Mantemento de Infraestruturas” dixo. arca