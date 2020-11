O público de Valga gozou do espectáculo de Magín Blanco no auditorio

Valga. O coñecido cantante e músico infantil Magín Blanco ofreceu este domingo un concerto no auditorio municipal do Concello pontevedrés de Valga ao que asistiron unha trintena de persoas, maioritariamente familias que gozaron co espectáculo O que levamos nas maletas, patrocinado polo programa FalaRedes da Rede de Dinamización Lingüística. O artista, creador de A nena e o grilo nun barquiño, Gatuxo e outras composicións dirixidas a público infantil, interpretou en directo unha selección dos seus mellores temas acompañados dunha narración. A súa proposta de contacontos musicado axudou aos máis pequenos a estimular a súa creatividade e curiosidade polas letras e as palabras, pola lingua, polos contos e a música, creando todo un universo imaxinario, segundo explican desde a organización. Durante o concerto, das maletas do músico foron saíndo obxectos para introducir cada tema, dende instrumentos ata bonecos ou ferramentas., algo que deixou boquiabertos aos presentes no auditorio valgués O meu país, Rosalía Pequeniña, Os esqueletos ou Aquí estamos foron algunhas das cancións que interpretou Blanco e que fixo que os asistententes, pequenos e maiores, desfrutarán do espectacúlo.. arca